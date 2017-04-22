مظاهرات في أستراليا لإحياء ذكرى "يوم الأرض" نظم مئات المواطنين، يوم السبت، مظاهرات في العاصمة الأسترالية، سيدني، حيث انطلقوا في مسيرة "تجمع علوم مارس"، بمناسبة "يوم الأرض"، ورفع المتظاهرون لافتات ورايات للحث على الحفاظ على البيئة، ومواجهة تغير المناخ.