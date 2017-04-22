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رقم الخبر: 191817 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 17:46 الاقسام: دوليات  
مظاهرات في أستراليا لإحياء ذكرى "يوم الأرض"

مظاهرات في أستراليا لإحياء ذكرى "يوم الأرض"

نظم مئات المواطنين، يوم السبت، مظاهرات في العاصمة الأسترالية، سيدني، حيث انطلقوا في مسيرة "تجمع علوم مارس"، بمناسبة "يوم الأرض"، ورفع المتظاهرون لافتات ورايات للحث على الحفاظ على البيئة، ومواجهة تغير المناخ.

ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "علوم وليس صمت" و "تغير المناخ حقيقي، الفحم النظيف غير حقيقي" و"نحن نحتاج مفكرين وليس منكرين" و "التقليل من العلم يجعلني غاضب نسبيًا". و"يوم الأرض"، هو يوم يستهدف نشر الوعي والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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