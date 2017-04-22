قال وزير النفط بيجن زنكنة: إننا شهدنا نهضة جديدة في صناعة البتروكيماويات بعد توقيع الاتفاق النووي، حيث ارتفعت الطاقة الانتاجية للبتروكيماويات 8 ملايين طن خلال فترة حكومة الرئيس روحاني.

وأضاف الوزير زنكنة، اليوم السبت، في الملتقى الدولي الـ13 لصناعة البتروكيماويات: ان الحكومة عازمة على تحقيق نهضة ثانية في صناعة البتروكيماويات. وتابع: إننا نسعى الى تبديل المنتجات البتروكيماوية الى منتجات ذات القيمة المضافة.

من جهتها، أعلنت مساعدة وزير النفط في شؤون البتروكيماويات، مرضية شاهدائي، عن تدشين سبع مشاريع للبتروكيماويات برأس مال يبلغ 9 مليارات دولار في العام الايراني الحالي (بدأ 21 مارس/ آذار)، مما سيرفع القدرة الإسمية لإنتاج البتروكيماويات الى 72 مليون طن.

وأضافت شاهدائي، في الملتقى، ان صناعة البتروكيماويات الايرانية سجلت إنجازات خلال العام الماضي سيما بلوغ طاقة إنتاج 62 مليون طن. وأوضحت ان حجم الإنتاج الحقيقي للعام الايراني الماضي بلغ 52 مليون طن، منوهة الى تصدير 21 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية وبقيمة 4ر9 مليار دولار في العام الماضي.

وأعلنت شاهدائي عن إبرام مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء 4 مصانع للبتروكيماويات. وأوضحت انه تم إبرام مذكرات تفاهم مع شركات (توتال) و(شل) و(سوجيتس)، وأن الشركات تعكف على دراسة المشاريع والإستنتاجات الفنية، وستحدد بالنهاية الحجم الدقيق لاستثماراتها في تلك المشاريع. وأضافت: ان قيمة المشاريع البتروكيماوية الأربعة لم تحدد بعد، حيث إن إحدى الشركات أعلنت بانها ستوظف إستثمارات تترواح بين 4-6 مليارات دولار وشركة أخرى أعلنت أن استثماراتها نحو 5ر2 مليار دولار.

من جهته، قال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حسين عادلي: ان إيران تتمتع بطاقات جيدة لزيادة حصتها لتصدير الغاز في الأسواق العالمية وقادرة على أن تكون رائدة في هذا المجال.

وصرح عادلي، في الملتقى، ان إيران تستهلك نحو 40% من الغاز في الشرق الأوسط ولديها احتياطات كبيرة للغاز، ولكن معظمه يستهلك محلياً. واعتبر عادلي حصة إيران في الأسواق العالمية ضئيلة، مضيفاً: ان زيادة استهلاك الغاز المحلي تركت تأثيراً سلبياً على تصديره. وتابع: ان إيران بدأت بإستخراج الغاز في بعض مراحل بارس الجنوبي وان ذلك من شأنه الإسهام في زيادة حصتها في الأسواق العالمية.

هذا وعقد الملتقى الدولي الـ13 لصناعة البتروكيماويات الايرانية اليوم وتستمر أعماله لغاية يوم الأحد (غداً) بمشاركة 385 شركة ايرانية و76 شركة أجنبية في قاعة المؤتمرات بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بطهران. ويهدف الملتقى الى التعاون والاستثمار الأجنبي والداخلي وتعريف الطاقات المحلية وتوفير التقنيات الحديثة وتسهيل الحصول على التسهيلات المالية والتغطية بالتأمين الدولية.