  • السبت ٢٥ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191815 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 17:45 الاقسام: دوليات  
موظف في شركة أمريكان إيرلاينز يتشاجر مع الركاب

موظف في شركة أمريكان إيرلاينز يتشاجر مع الركاب

أوقفت شركة أمريكان إيرلاينز، الأمريكية للطيران، أحد موظفيها عن العمل بعد تسجيل فيديو أوضح مشاجرة على متن إحدى طائرات الشركة بين أفراد الطاقم وعدد من الركاب وامرأة تبكي وهي تحمل طفلا.

وقال أحد مستخدمي "فيس بوك"، واسمه سورين أديانثايا، في تدوينة، أرفق بها تسجيل الفيديو، الجمعة، إن موظف الشركة انتزع عربة أطفال من المرأة وضربها بها، وكاد أن يصيب أيضا طفلها. وقبل أقل من أسبوعين، أنزلت شرطة الطيران في شيكاغو طبيبا فيتناميا عنوة من طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0739 sec