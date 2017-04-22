موظف في شركة أمريكان إيرلاينز يتشاجر مع الركاب أوقفت شركة أمريكان إيرلاينز، الأمريكية للطيران، أحد موظفيها عن العمل بعد تسجيل فيديو أوضح مشاجرة على متن إحدى طائرات الشركة بين أفراد الطاقم وعدد من الركاب وامرأة تبكي وهي تحمل طفلا.