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|رقم الخبر: 191815
|تاريخ النشر: نيسان 22, 2017
|الوقت: 17:45
|الاقسام: دوليات
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موظف في شركة أمريكان إيرلاينز يتشاجر مع الركاب
أوقفت شركة أمريكان إيرلاينز، الأمريكية للطيران، أحد موظفيها عن العمل بعد تسجيل فيديو أوضح مشاجرة على متن إحدى طائرات الشركة بين أفراد الطاقم وعدد من الركاب وامرأة تبكي وهي تحمل طفلا.
وقال أحد مستخدمي "فيس بوك"، واسمه سورين أديانثايا، في تدوينة، أرفق بها تسجيل الفيديو، الجمعة، إن موظف الشركة انتزع عربة أطفال من المرأة وضربها بها، وكاد أن يصيب أيضا طفلها. وقبل أقل من أسبوعين، أنزلت شرطة الطيران في شيكاغو طبيبا فيتناميا عنوة من طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز.
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