مظاهرات ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا" نظم نشطاء ألمان، يوم السبت، مظاهرة مناهضة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، أمام مقر انعقاد مؤتمر لقيادات الحزب، في مدينة كولونيا، الألمانية، وهو حزب يقابل بمعارضة ونقد من نظرائه بسبب موقفه المعادي للأجانب، ومعاداته للاجئين.