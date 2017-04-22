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رقم الخبر: 191814 تاريخ النشر: نيسان 22, 2017 الوقت: 17:45 الاقسام: دوليات  
مظاهرات ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا"

مظاهرات ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا"

نظم نشطاء ألمان، يوم السبت، مظاهرة مناهضة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، أمام مقر انعقاد مؤتمر لقيادات الحزب، في مدينة كولونيا، الألمانية، وهو حزب يقابل بمعارضة ونقد من نظرائه بسبب موقفه المعادي للأجانب، ومعاداته للاجئين.

 وتعددت في أوقات سابقة، الاشتباكات والمظاهرات المناهضة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، في دعوة للتسامح والتنوع وتقبل الأخر، في حين نفذ أعضاء الحزب – أي البديل – هجمات متعددة على أماكن تجمع اللاجئين. وحزب "البديل من أجل ألمانيا"، له أفكار عدائية عديدة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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