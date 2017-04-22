|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 191814
|تاريخ النشر: نيسان 22, 2017
|الوقت: 17:45
|الاقسام: دوليات
|
مظاهرات ضد حزب "البديل من أجل ألمانيا"
نظم نشطاء ألمان، يوم السبت، مظاهرة مناهضة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، أمام مقر انعقاد مؤتمر لقيادات الحزب، في مدينة كولونيا، الألمانية، وهو حزب يقابل بمعارضة ونقد من نظرائه بسبب موقفه المعادي للأجانب، ومعاداته للاجئين.
وتعددت في أوقات سابقة، الاشتباكات والمظاهرات المناهضة لحزب "البديل من أجل ألمانيا"، في دعوة للتسامح والتنوع وتقبل الأخر، في حين نفذ أعضاء الحزب – أي البديل – هجمات متعددة على أماكن تجمع اللاجئين. وحزب "البديل من أجل ألمانيا"، له أفكار عدائية عديدة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر