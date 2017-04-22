توجه الناخبون في بعض الأقاليم الفرنسية في أراضي ما وراء البحار إلى مراكز الاقتراع يوم السبت في الانتخابات الرئاسية، قبل يوم واحد من التصويت في فرنسا، وسط احتدام للمنافسة في الجولة الأولى من هذه الانتخابات.

وستكون أول مراكز الاقتراع التي ستفتح أبوابها الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (العاشرة بالتوقيت العالمي) في منطقة سان بيير وميكلون الصغيرة، قبالة الساحل الشرقي لكندا.

وتتكون هذه المنطقة من جزيرتين يبلغ تعداد سكانهما ما يزيد قليلا على ستة آلاف نسمة.

ودفع الهجوم الذي وقع يوم الخميس في باريس، وأودى بحياة شرطي على يد مسلح يشتبه بأنه متشدد، قضية الأمن القومي إلى صدارة الأجندة السياسية في فرنسا قبل يومين من انتخابات الرئاسة.

ووعدت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بتشديد إجراءات الهجرة والرقابة على الحدود لهزيمة "إرهاب المتشددين" إذا فازت بالرئاسة.

وقال مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الذي يتقدم السباق بفارق بسيط عن لوبان: إن الحلول ليست بالسهولة التي تقترحها منافسته وإنه لا يوجد "شيء اسمه صفر مخاطر".

وقال لراديو (أر.تي.إل): سمعت السيدة لوبان تقول مجددا في الآونة الأخيرة إنها عندما تصل للسلطة فسيمكن تفادي هجمات بعينها. لا يوجد ما يسمى بصفر مخاطر. أي شخص يدعي غير ذلك هو غير مسؤول ومخادع.

ويتقدم أربعة مرشحين السباق المحتدم وبعد الجولة الأولى المقررة الأحد تجرى جولة الإعادة الفاصلة يوم السابع من مايو أيار بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

وقبل انطلاق السباق بدا أن هجوم الخميس منح لوبان بعض الدعم على حساب ماكرون.

ورغم بقاء التوقعات بتقدمه في الجولة الأولى بنسبة 24.5 في المئة إلا أن نسبة التأييد لماكرون تراجعت نصف نقطة مئوية بينما صعدت شعبية لوبان إلى 23 في المئة.

وتراجع المرشح المحافظ فرانسوا فيون وهو رئيس سابق للوزراء ومرشح أقصى اليسار جان لوك ميلينشون نصف نقطة مئوية لكل منهما إلى 19 في المئة في الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة أودوكسا لصالح صحيفة لو بوان.

من جهته قال مدع عام باريس يوم الجمعة: إن المحققين يحاولون تحديد إن كان هناك شركاء للرجل الذي قتل شرطيا في باريس يوم الخميس مضيفا أن المهاجم لم تظهر عليه أي مؤشرات للتطرف رغم تاريخه الجنائي الطويل.

كان المهاجم الذي يدعى كريم الشرفي فتح النار على سيارة للشرطة في شارع الشانزيليزيه مساء الخميس مما أسفر عن مقتل ضابط وجرح اثنين آخرين قبل أن يقتل بالرصاص.

وخيم الهجوم، الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه، على اليوم الأخير في حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة يوم الأحد.

وقضى الشرفي (39 عاما)، وهو مواطن فرنسي عاش مع أمه في شرق باريس، نحو 14 عاما في السجن منذ 2001 في جرائم منها هجمات بأسلحة نارية على ضباط أمن.

وقال فرانسوا مولان مدعي باريس في مؤتمر صحفي: التحقيقات ستركز الآن على تحديد ... المساعدة التي يحتمل أنه استفاد منها.

وأضاف قائلا: لم يكن على قائمة المراقبة الأمنية ولم تظهر عليه علامات تطرف رغم قضائه سنوات طويلة في السجن. لكنه أكد عثور الشرطة قرب جثته على رسالة بخط اليد تدافع عن الدولة الإسلامية وعناوين لمؤسسات أمنية ومصحف في سيارته.