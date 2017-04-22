يواجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة ثاني تحد أمام محاكم الاستئناف الأمريكية الشهر المقبل لكن هذه المرة زادت عدد الولايات الجمهورية التي تؤيد القرار بينما تخلى ممثل الادعاء في إحدى الولايات الديمقراطية عن المعركة القانونية الأسبوع الماضي.

ويقول بعض خبراء القانون إن إعادة تنظيم الولايات لصفوفها قد يشير إلى أن التعديلات التي أجريت الشهر الماضي على الأمر التنفيذي الأصلي الذي أصدره ترامب عززت موقف الحكومة.

وأصدر ممثلو الادعاء في 16 ولاية ديمقراطية وفي مقاطعة كولومبيا يوم الخميس مذكرة قانونية تضامنوا فيها مع ولاية هاواي في مسعاها لعرقلة الأمر التنفيذي الصادر في السادس من مارس آذار والذي أمر قاضيين بتعليقه قبل أن يبدأ تطبيقه. وتقول هاواي وولايات أخرى إن حظر السفر ينتهك الدستور الأمريكي لما يتضمنه من تمييز ضد المسلمين.

لكن جوش شابيرو ممثل الادعاء في ولاية بنسلفانيا، والذي عارض الأمر التنفيذي الأصلي الصادر في 27 يناير كانون الثاني، لم ينضم إلى البيان القانوني الصادر يوم الخميس والذي تم تقديمه إلى الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو.

وفي المقابل حصلت ولاية تكساس التي كانت تدعم وحدها الأمر التنفيذي الصادر في يناير كانون الأول على تأييد 14 ولاية جمهورية أخرى. وأصدرت هذه الولايات مذكرة قانونية في العاشر من أبريل نيسان أيدت فيها استمرار العمل بحظر السفر.

وتدعم هذه الولايات وجهة نظر الحكومة المتمثلة في أن الرئيس يملك صلاحيات واسعة في تطبيق سياسات للهجرة وأن حظر السفر ضروري لمنع هجمات إرهابية.

وشمل حظر السفر الأصلي سبع دول ذات أغلبية مسلمة وتضمن منع دخول اللاجئين السوريين إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى. وقال ترامب إن هذا الحظر ضروري للأمن القومي ولمنع وقوع هجمات على يد إسلاميين متشددين.

وتم تعديل هذا الأمر وتضييقه بعد سلسلة دعاوى قضائية معارضة له.

من ناحية أخرى أصدرت محكمة اتحادية أمريكية يوم الجمعة، حكما بالسجن 27 عاما بحق ابن نائب روسي لإدانته بالتسلل الإلكترونية على شركات أمريكية فيما يمثل أطول حكم بالسجن مرتبط بالتسلل الإلكتروني في الولايات المتحدة.

وخلصت هيئة محلفين في سياتل العام الماضي إلى أن رومان سيليزنيف (32 عاما) مذنب في مخطط قال عنه ممثلو الادعاء إنه تضمن التسلل الإلكتروني لسرقة أرقام بطاقات ائتمانية وبيعها على الإنترنت مما تسبب في خسائر تفوق 169 مليون دولار.

وقالت الحكومة الروسية: إن اعتقال سيليزنيف في جزر المالديف عام 2014 غير قانوني. وأصدرت بيانا يوم الجمعة ينتقد الحكم وقالت إنها تعتقد أن محامي سيليزنيف يعتزم الطعن على الحكم.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على صفحتها على فيسبوك: ما زلنا نعتقد أن اعتقال المواطن الروسي رومان سيليزنيف، الذي كان اختطافا فعليا في دولة ثالثة، غير قانوني.

والمدان ابن فاليري سيليزنيف عضو البرلمان الروسي. وأصدر الحكم القاضي ريتشارد جونز من المنطقة الغربية بواشنطن.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان: إن إدانة سيليزنيف جاءت بعد تحقيق مطول أجراه جهاز الخدمة السرية.

وفي بيان مكتوب قدمه محاميه قال سيليزنيف إنه يعتقد أن العقوبة المشددة كانت وسيلة للحكومة الأمريكية لتبعث رسالة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكتب سيليزنيف في البيان: هذه الرسالة التي بعثتها الولايات المتحدة اليوم ليست الطريقة الصحيحة لإظهار كيف تسير العدالة في الديمقراطية لفلاديمير بوتين أو لروسيا أو لأي حكومة أخرى في هذا العالم.