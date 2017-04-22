أطلقت تونس، مجلس الصحافة المستقل، وفق منظمة "المادة 19" التي دعت بلدان المنطقة إلى الاقتداء بهذه "التجربة غير المسبوقة".

وفي بيان، رحبت المنظمة الدولية التي رافقت إرساء هذا الهيكل، بـ"إطلاق أول مجلس صحافة مستقلّ، بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بادر بإحداثه مهنيون بالشراكة مع المجتمع المدني في تونس".

وقال ناجي البغوري رئيس نقابة الصحفيين التونسيين في مؤتمر صحفي تمّ خلاله الإعلان عن إطلاق المجلس، "هذا يوم تاريخي، ليس للصحفيين فقط.. بل أيضا للديموقراطية التونسية، ولحرية التعبير عموما".

وتوقع البغوري أن يساهم المجلس في إرساء "صحافة الجودة" وفي محاربة "انحرافات" وسائل الاعلام في تونس.

ويأتي إطلاق هذا المجلس "في سياق تصاعُد غير مسبوق للإخلال بأخلاقيات المهنة في عدد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية التونسية"، وفق منظمة المادة 19.