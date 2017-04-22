حذرت منظمة إنقاذ الطفولة الإغاثية الدولية من أن معدلات سوء التغذية المهددة للحياة لدى الأطفال وصلت إلى مستويات مقلقة في الصومال الذي يضربه الجوع.

ورصدت دراسة للمنظمة مستويات "حرجة للغاية" من سوء التغذية الحاد في اثنتين من المناطق الست، التي تم تقييمها في بعض أكثر المناطق تضررا في الصومال، وفق ما أوردت " أسوشيتد برس" الخميس.

وذكرت الدراسة أن أقل من 10 في المئة من الأطفال في الصومال مسجلون حاليا في برنامج للتغذية.

وقال مدير فرع المنظمة في الصومال، حسن سعدي نور، إنه يخشى رؤية الأطفال يموتون بأعداد كبيرة.

وأضاف أن الصومال على شفا كارثة كبيرة بعد نفوق ثلاثة أرباع الماشية في البلاد، إلى جانب الزيادة السريعة في الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، وبنضوب مخازن المياه في العشرات من المجتمعات المحلية.