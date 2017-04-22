أفادت وسائل إعلام جزائرية الجمعة، أن انتحاريا فجر نفسه، أثناء مطاردة الجيش له، في منطقة بن باديس في ولاية قسنطينة.

وجاء ذلك أثناء عملية إحباط الجيش الخميس، لهجوم إرهابي في المنطقة، تمكن خلالها من القبض على مسلح، كان برفقة الانتحاري، فيما واصلت وحدة خاصة من الجيش تمشيط المنطقة.

وكان الجيش الجزائري قد أعلن في الأسبوع الماضي أنه دمر عددا من المخابئ والأسلحة وقنابل بدائية تعود لعناصر "إرهابية" في عمليات أمنية شملت أنحاء متفرقة من البلاد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع أن العمليات جرت في ولايات بومرداس وتيزي وزو وتبسة وباتنة وبجاية وتامنراست، الاثنين، ونجح فيها الجيش في تدمير 14 مخبأ لعناصر "إرهابية" وثلاثة ألغام وأربع قنابل تقليدية الصنع.

وفي سياق آخر قال جمال ولد عباس أمين عام جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم في الجزائر، إن الحزب سيحكم البلاد "لمدة قرن آخر على الأقل".

وأكد أن الانتخابات المقبلة ستكون "شفافة وديمقراطية وستحترم فيها كل الأصوات"؟ علما أن الجزائر مقبلة على انتخابات تشريعية في الرابع من مايو المقبل.