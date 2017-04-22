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رقم الخبر: 191752 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 19:11 الاقسام: عربيات  
الأمين العام لجمعية "الوفاق" يؤكد دعمه لبيان كبار علماء البحرين

الأمين العام لجمعية "الوفاق" يؤكد دعمه لبيان كبار علماء البحرين

أكد الأمين العام لجمعيّة "الوفاق" البحرينية المعارضة الشيخ علي سلمان في اتصال هاتفي مع عائلته من سجنه الخميس، تأييده ودعمه لبيان آية الله الشيخ عيسى قاسم وكبار علماء البحرين حول قانون أحكام الأسرة.

وكان آية الله الشيخ عيسى قاسم وكبار علماء البحرين قد أكّدوا أنّ الموقف العلمائي ما زال مُصرًّا على المطالبة بالضَّماناتِ الدستوريّة التي تحصّن قانون الأسرة، وهو ما لا يتوفّر حتّى الآن، مشدّدين في بيانهم  على أنّ "أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مسَّا بالخصوصيات المذهبيّة"، لافتين إلى أنّ إقحام المؤسّسة الوضعية في الشأنِ الدّيني سيدفع إلى المزيد من التداعِياتِ، ما يُعقّد الأوضاع في مرحلةٍ أحوج ما يكون الوطن إلى المزيد من التلاحم في مواجهة كلِّ المنعطفاتِ الصّعبة".

وأكّدوا أنّ المسودة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، بما سيفرض على أتباع هذا المذهب أحكامًا متنافيةً مع مذهبهم.

 

 
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مصدر الخبر: المنامة/ وكالات
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