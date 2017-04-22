تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسم" الذكرى الخامسة لإعتقال الشيخ سلطان" الخبير التربوي الإماراتي والعضو البارز في الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة ومؤسس جامعة الاتحاد في الدولة، طالبوا فيه بإطلاق سراحه.

ويقضي سلطان بن كايد القاسمي حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية المعروفة "الإمارات 94"، والتي وصفتها "منظمة العفو الدولية" بأنها "محاكمة جائرة وذات دوافع سياسية".

وقد اعتقل القاسمي في مثل هذا اليوم بعد نشره مقالا بعنوان "كرامة وطن"، عدد فيه انتهاكات جهاز أمن الدولة الإماراتية بحق الوطن والمواطنين، مؤكدا أن كرامة الوطن تنبع من كرامة المواطنين، داعيا كبار المسؤولين في الدولة لرفع انتهاكات هذا الجهاز عن الإماراتيين وحمايتهم منه.

وفي التفاصيل، غرد الأمين العام لحزب الأمة الإماراتي حسن أحمد الدقي على "تويتر" قائلا "عندما قبل سلطان بن كايد قبل 5 سنين بمواجهة طغيان محمد بن زايد فإنه: "أسس لتاريخ جديد في ساحل عمان"، مضيفا "تتذكر الأمم مصلحيها بالإجلال ..بغض النظر عما أصابهم من بلاء وتتذكر طغاتها باللعائن..وإن كانوا ملوكا".