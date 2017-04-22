اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الجمعة، 6 مواطنين فلسطينيين خلال مداهمات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين من الخليل، وواحد من العيزرية، و3 اخرين من صوريف قضاء الخليل.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر تقي الدين جمال الهور نجل الأسير جمال الهور، وبراء حسين حميدات، وتم نقلهما إلى جهة غير معلومة.

وفي ذات السياق داهمت قوات الاحتلال بمشاركة من حرس الحدود والشرطة "ورشة حدادة" في الخليل، تضم ست مخارط وقد جرى تفكيكها ومصادرتها.

هذا وقمعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالقوة مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، توجهت، ظهر الخميس، إلى سجن عوفر غرب رام الله، وأطلقت الرصاص والقنابل الغازية على عشرات المشاركين في المسيرة، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وأكدت الوكالة أن العشرات من المواطنين شاركوا في المسيرة التي دعت اليها القوى الوطنية، وما أن وصلت إلى الساحة المقابلة لسجن عوفر حتى تقدمت باتجاهها قوات الاحتلال مطلقة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت بكثافة، مما تسبب بإصابة مواطن برصاصة مطاطية والعديد من المتظاهرين بالاختناق بسبب الغاز.

وطاردت قوات الاحتلال الشبان في الحقول المجاورة للسجن والذين بدورهم رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة والزجاجات الفارغة، وفي ظل كثافة الغاز تراجع المشاركون في المسيرة باتجاه بلدة بيتونيا المجاورة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال اعتقلوا أحد الشبان دون معرفة هويته.

وكانت عدة أقسام في سجن عوفر تعرضت الخميس، للاقتحام من قبل قوات القمع التابعة لمصلحة سجون الاحتلال، وتم مصادرة مقتنيات خاصة بالأسرى وأدوات وأجهزة كهربائية مختلفة.

وفي غضون ذلك دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، الخميس، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل للمساعدة في إنهاء إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية.

وقال رياض منصور أمام مجلس الأمن إنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر "يمكن أن تؤدي دوراً تسهيلياً إيجابياً" لتجنب "العواقب الخطيرة لتدهور هذا الوضع".

وبدأ 1500 اسير فلسطيني الاثنين اضرابا جماعيا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف سجنهم وذلك بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي المحكوم بالسجن مدى الحياة.

وتعد قضية المعتقلين في السجون الاسرائيلية احدى القضايا المركزية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ خمسين عاما، ويقول مسؤولون فلسطينيون ان اسرائيل اعتقلت اكثر من 850 الف فلسطيني خلال الخمسين عاما الماضية.

وفي السنوات الاخيرة، قام عدد من الاسرى باضرابات عن الطعام بشكل فردي شارف بعضهم خلالها على الموت، وانتهت بابرام اتفاقيات مع السلطات الاسرائيلية لاطلاق سراحهم. لكن اعيد اعتقال بعضهم بعد ذلك.