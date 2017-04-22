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رقم الخبر: 191749 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 18:53 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
دراجات هوائية بإطارات خالية من الهواء

دراجات هوائية بإطارات خالية من الهواء

يقود معظمنا الدراجات الهوائية للتنقل أو كنوع من الرياضة اليومية، ولكن من منا لم يواجه مشكلة حدوث ثقب في الإطارات؟

ومن أجل التغلب على تلك المشكلة، قام فريق في Bridgestone بتصميم إطارات للدراجة الهوائية، خالية تماما من الهواء، حيث تقول الشركة أن اللدائن الحرارية المستخدمة في تصميم الإطارات والمطاط، تساعد على استخدام الموارد بكفاءة أكبر.

ولا يعد مفهوم الإطارات الخالية من الهواء جديدا، حيث أطلقت الشركة الفكرة العام 2013 في العاصمة اليابانية، طوكيو، وذلك عندما كشفت النقاب عن المفهوم الأول للإطارات الخالية من الهواء، للسيارات صغيرة الحجم والذكية.

وكانت الشركة تحاول من خلال هذه الخطوة الحد من حاجة السائقين للتوقف من أجل إصلاح الإطارات، وكذلك الحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون.

ولكن يبقى هنالك سؤال هام يتعلق بقدرة الإطارات المبتكرة على التعامل مع الحفر في الشوارع، أو الصخور والطرق الجبلية الوعرة.

ولم تبدأ شركة Bridgestone ببيع إطاراتها الخالية من الهواء، هذا وقد حصلت على براءة اختراع للابتكار.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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