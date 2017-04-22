أصدرت السلطات السعودية، الخميس، قرارا بمنع العمال الأجانب من العمل في المراكز التجارية "المولات" وقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات فقط، وهو ما يعني تسريح 2/1 مليون عامل أجنبي من أعمالهم.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أباخيل، في تغريدة على "تويتر": أصدر وزير العمل السعودي، علي الغفيص قراراً وزارياً بقصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

ووفقا لوكالة "رويترز"، فإن عدد الموظفين في (المولات) الموجودة في السعودية وبشكل عام في قطاع التجزئة السعودي يقدر بنحو 5/1 مليون موظف، منهم 300 ألف سعودي فقط.

وأصدرت السعودية قراراً مماثلاً العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.

وكانت ذكرت وكالةُ "رويترز" منتصف الشهر الحالي أن السعودية عازمةٌ على إلغاءِ مشاريعَ جديدةٍ بملياراتِ الدولاراتِ بسببِ الأزمةِ الاقتصادية، مرجحة أن يجري تقليص مشاريع تطال البنية التحتية وبعض أنظمة النقل وربما الطاقة النووية.

من جانب آخر، بعد الهجمات الجوية غير القانونية التي نفذها تحالف العدوان السعودي على اليمن، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأسترالية بوقف مبيعاتها العسكرية إلى السعودية فورا.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء الأسترالي "مالكولم تورنبول"، دعت المنظمة إلى وقف بيع الأسلحة والمعدات حتى تحقق قوات التحالف السعودي في هجماتها غير القانونية وتوقفها على اليمن.

ولفتت المنظمة الحقوقية الدولية إلى أن وزارة الدفاع الأسترالية وافقت العام الماضي، على 4 تراخيص تصدير عسكرية إلى السعودية، لكنها لم تنشر معلومات عن أنواع أو كميات الأسلحة والمعدات المباعة، داعية إياها إلى نشر تفاصيل حول الصفقة وإذا ما استُخدمت أي أسلحة أسترالية الصنع في هجمات غير قانونية للتحالف.

من جانبها انتقدت مديرة مكتب "هيومن رايتس" في أستراليا إلين بيرسون، موافقة رئيس الوزراء تورنبول على الصفقة العسكرية، في الوقت الذي كان يجب أن تمارس الضغوط على الرياض لإنهاء الغارات الجوية غير القانونية في اليمن.

ولفتت المنظمة إلى مقتل ما لا يقل عن 4773 وإصابة 8272 مدنيا في اليمن خلال عامين، معظمهم في الغارات الجوية التي قادها التحالف.