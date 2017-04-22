قال نائب رئيس اللجنة السياسية في حركة أنصار الله، إن تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الذي صدر الخميس، ويتهم حركة أنصار الله وحزب المؤتمر بإستخدام ألغام محرمة دولياً ضد الأفراد، غير حقيقي، وهو مجرد تقرير سياسي وليس تقريراً حقوقياً.

وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش، اتهمت صباح الخميس، حركة أنصار الله وحزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، باستخدام ألغام محظورة في اليمن، ما تسبب في مقتل وتشويه مئات المدنيين وإعاقة عودة نازحين إلى منازلهم.

وأضاف محمد البخيتي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، الخميس، أن المنظمات الدولية مثل هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، يتم استخدامها لصالح العدوان على اليمن، وكل تقاريرها تهدف إلى حشد التأييد الدولي للعدوان في مواجهة الشعب اليمني.

وأكد نائب رئيس اللجنة السياسية في حركة أنصار الله، أن اليمنيين يستخدمون الألغام بالفعل في مواجهة قوات وآليات العدوان، ولكنها ألغام مضادة للدبابات والمركبات والآليات العسكرية، وليس ألغاماً مضادة للأفراد، فالسعودية وحلفاؤها هم من يستخدمون الألغام المضادة للأفراد.

وتابع:" هيومان رايتس ووتش تدرك أن العدوان ضد الشعب اليمني يضم ما يقارب 10 دول، وكل هؤلاء يستخدمون أسلحة متطورة ليقتلوا بها اليمنيين، ونحن نستخدم الأسلحة المتاحة لنا، وبالتالي هم يرفضون أن ندافع عن أنفسنا، ضد آلياتهم العسكرية المتطورة".

ميدانياً لقي عدد من العسكريين السعوديين مصارعهم وجرح آخرون، أمس الجمعة، في قصف مدفعي وصاروخي استهدف تجمعاتهم في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفت تجمعا للجنود السعوديين في موقع السودة العسكري، مؤكدا وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكد المصدر تحقيق إصابات مباشرة في تجمعات للجيش السعودي في قرية العطايا الوسطى إثر قصف صاروخي نفذته القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية.

وكانت مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت، الخميس، تحصينات وتجمعات الجيش السعودي في الخوبة الجنوبية وموقع الفريضة وموقع المعزاب ومركز القفل، كما تم استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته شمال منفذ الطوال بعدد من قذائف المدفعية.

مصرع ثمانية مرتزقة في تعز والجوف

هذا ولقي ثمانية من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي، مصرعهم، في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في محافظتي تعز والجوف.

وأفاد مصدر عسكري بمصرع سبعة من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقة المكلكل بمديرية صالة بمحافظة تعز غرب البلاد.

وفي محافظة الجوف لقي أحد عناصر المرتزقة مصرعه في مواجهات مع الجيش واللجان في وادي شواق بمديرية الغيل.

ولقي ثلاثة من مرتزقة العدوان مصرعهم، الخميس، بنيران الجيش واللجان الشعبية في منطقتي كلابة والشماسي بمحافظة تعز غرب البلاد.

دك معسكرات وتجمعات للجيش السعودي بنجران وعسير

إلى ذلك استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية، الخميس، تجمعات ومعسكرات الجيش السعودي بنجران وعسير.

وصرح مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن قوة الإسناد الصاروخي والمدفعي للجيش واللجان الشعبية نفذت قصفاً صاروخياً ومدفعياً على معسكر الاستطلاع والإسناد وموقع قوة نجران وتجمعات للجيش السعودي خلف الشرفة وتجمعات أخرى في موقع مستحدث السديس بنجران وحققت إصابات مسددة ودقيقة.

وأضاف المصدر أن قوة الإسناد المدفعي نفذت قصفاً مدفعياً على تجمعات للجنود السعوديين في موقع المسنى شرق الربوعة بعسير وحققت إصابات مباشرة في صفوف الجنود السعوديين.

وفي غضون ذلك قتل ثلاثة يمنيين وجرح آخرون الخميس، جراء غارة لطيران العدوان السعودي على جسر طريق بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وأفاد مراسل "المسيرة نت" ان طيران العدوان شن غارة استهدفت جسر البرح بمديرية مقبنة راح ضحيتها في حصيلة أولية 3 شهداء و نحو 19 جريحا معظمهم من الأطفال.

ورجح المراسل ارتفاع عدد الضحايا بسبب الحالات الحرجة بين الجرحى.

وفي وقت سابق الخميس قتل خمسة مواطنين بينهم نساء واطفال إثر غارات لطيران العدوان استهدفت منازل المواطنين في مديرية المتون.

وكان قد قتل ثلاثة أشخاص وجرح اثنين آخرين في حجة الأربعاء إثر غارة للعدوان استهدفت صهريج مياه في مديرية حيران فيما قتل شخص آخر في غارة على مزرعة مواطن في مديرية باقم الحدودية بصعدة.