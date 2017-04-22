43 ألف مهاجر وصلوا أوروبا منذ بداية العام أعلن جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن عدد من وصل من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية منذ بداية العام الجاري حتى يوم الاربعاء، بلغ 43 ألف مهاجر ولاجئ، في الوقت الذي بلغ عدد حالات الوفاة 962 حالة.