|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 191745
|تاريخ النشر: نيسان 21, 2017
|الوقت: 18:31
|الاقسام: دوليات
|
43 ألف مهاجر وصلوا أوروبا منذ بداية العام
أعلن جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن عدد من وصل من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية منذ بداية العام الجاري حتى يوم الاربعاء، بلغ 43 ألف مهاجر ولاجئ، في الوقت الذي بلغ عدد حالات الوفاة 962 حالة.
وأشار ميلمان إلى أن أكثر من 80 % من الوافدين وصلوا إلى الشاطئ الإيطإلي بينما، وفدت البقية إلى أسبانيا واليونان وذلك مقارنة مع عدد المهاجرين واللاجئين بلغ 205 آلاف و 613 كانوا قد وفدوا إلى الشواطئ الأوروبية في نفس الفترة من العام الماضي.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر