  • السبت ٢٥ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191745 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: دوليات  
43 ألف مهاجر وصلوا أوروبا منذ بداية العام

43 ألف مهاجر وصلوا أوروبا منذ بداية العام

أعلن جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة أن عدد من وصل من المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية منذ بداية العام الجاري حتى يوم الاربعاء، بلغ 43 ألف مهاجر ولاجئ، في الوقت الذي بلغ عدد حالات الوفاة 962 حالة.

وأشار ميلمان إلى أن أكثر من 80 % من الوافدين وصلوا إلى الشاطئ الإيطإلي بينما، وفدت البقية إلى أسبانيا واليونان وذلك مقارنة مع عدد المهاجرين واللاجئين بلغ 205 آلاف و 613 كانوا قد وفدوا إلى الشواطئ الأوروبية في نفس الفترة من العام الماضي.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0807 sec