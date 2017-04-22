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رقم الخبر: 191744 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 18:31 الاقسام: دوليات  
طالبان تهاجم الجيش الأفغاني في ولاية بلخ

طالبان تهاجم الجيش الأفغاني في ولاية بلخ

هاجمت مجموعة من المسلحين المقر الرئيسي للفيلق 209 شاهين بالجيش الأفغاني في ولاية بلخ بشمال أفغانستان، فيما تبنت حركة طالبان الهجوم، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت مصادر أمنية أن الهجوم، الذي بدأ قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وذلك في حصيلة أولية. وقال مسؤول التنسيق في الفيلق، الجنرال بدرام، لوكالة آوا المحلية: مجموعة مسلحة ترتدي الزِّي العسكري دخلت نقطة التفتيش عند البوابة الأولى للفيلق بحجة أنهم عائدين من ساحة المعركة مع المتمردين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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