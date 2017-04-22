وأشارت مصادر أمنية أن الهجوم، الذي بدأ قرابة الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين، وذلك في حصيلة أولية. وقال مسؤول التنسيق في الفيلق، الجنرال بدرام، لوكالة آوا المحلية: مجموعة مسلحة ترتدي الزِّي العسكري دخلت نقطة التفتيش عند البوابة الأولى للفيلق بحجة أنهم عائدين من ساحة المعركة مع المتمردين.