تحقيق بشأن مهاجمة دار توليد في كراكاس تبادل ممثلون عن المعارضة والحكومة في فنزويلا الاتهامات بعد إجلاء عشرات الأطفال من دار للتوليد في حي غرب العاصمة كراكاس، الخميس، حيث كانت تدور مواجهات بين محتجين معارضين وقوات الأمن.