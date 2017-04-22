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|رقم الخبر: 191743
|تاريخ النشر: نيسان 21, 2017
|الوقت: 18:30
|الاقسام: دوليات
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تحقيق بشأن مهاجمة دار توليد في كراكاس
تبادل ممثلون عن المعارضة والحكومة في فنزويلا الاتهامات بعد إجلاء عشرات الأطفال من دار للتوليد في حي غرب العاصمة كراكاس، الخميس، حيث كانت تدور مواجهات بين محتجين معارضين وقوات الأمن.
وأعلنت وزيرة خارجية فنزويلا، دلسي رودريغيز، أن "عصابات مسلحة" هاجمت مستشفى كان بداخله 54 طفلاً الخميس، واتهمت معارضي الرئيس نيكولاس مادورو بالوقوف وراء هذا الهجوم، بعد يوم جديد من الاحتجاجات العنيفة المطالبة بتنحيه عن السلطة. وأكد رودريغيز أن عصابات مسلحة تستأجرها المعارضة هاجمت مستشفى للولادة بداخله 54 طفلا.
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