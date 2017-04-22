أعلنت حكومة فيتنام يوم الجمعة على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس وزراء البلاد لزيارة الولايات المتحدة.

وتنفيذ أول عملية إعدام في ولاية أركنسو

وطورت فيتنام علاقتها مع الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما حرصا على استمرار تواجد بلاده الأمني في آسيا في ظل تأكيد الصين حقوقها في السيادة على أراض محل نزاع.

وعبرت الحكومتان الأمريكية والفيتنامية عن رغبتهما في تعزيز علاقاتهما منذ انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقالت الحكومة الفيتنامية أن إتش. آر. مكماستر مستشار الأمن القومي الأمريكي سلم الدعوة من ترامب إلى نائب رئيس وزراء فيتنام فام بين منه الذي يزور الولايات المتحدة حاليا.

ويحضر ترامب قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في فيتنام في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.

في سياق آخر نفذت ولاية أركنسو الأمريكية أول حكم إعدام منذ 12 عاما بعد معركة قانونية طويلة بشأن استخدام عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة والتي انخفضت في 2016 إلى أدنى مستوى لها في ربع قرن.

وأعلن المتحدث باسم إدارة السجون إعدام ليديل لي (51 عاما) الساعة 0456 بتوقيت جرينتش في سجن كومينس في مدينة جرادي.

وكان لي قد أدين وحكم عليه بالإعدام لضربه ديبرا ريسي ضربا أفضى إلى الموت بواسطة مفتاح لتغيير إطار السيارات في عام 1993. وتواجد أقارب الضحية في سجن كومينس وأبلغوا وسائل الإعلام أن لي يستحق أن يموت لارتكابه جريمة دمرت حياتهم.

وتقدم محامو لي، الذي أمضى أكثر من 20 عاما في السجن انتظارا لتنفيذ الحكم، عدة التماسات إلى محاكم كثيرة قبل تنفيذ حكم الإعدام بالحقنة المميتة.

ورفضت المحكمة العليا الأمريكية كل الالتماسات المقدمة من محامي لي ومن مجموعة مدانين آخرين محكوم عليهم بالإعدام في أركنسو.