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رقم الخبر: 191738 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني: انا ادعم اكثر الاساليب الانتخابية حرية
في تغريدة حول المناظرات الانتخابية..

الرئيس روحاني: انا ادعم اكثر الاساليب الانتخابية حرية

* قال الرئيس الايراني حسن روحاني في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" انه يدعم اكثر الاساليب الانتخابية حرية .

وابدى الرئيس روحاني في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر"  انه يدعم اجراء مناظرات تبث بشكل مباشر عبر الاذاعة والتلفزيون حول الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: قيمة الانتخابات تعود الى الانتخاب الحر والواعي .. انا ادعم اكثر الاساليب الانتخابية حرية.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ارنا
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