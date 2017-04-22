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|رقم الخبر: 191738
|تاريخ النشر: نيسان 21, 2017
|الوقت: 18:24
|الاقسام: محليات
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في تغريدة حول المناظرات الانتخابية..
الرئيس روحاني: انا ادعم اكثر الاساليب الانتخابية حرية
* قال الرئيس الايراني حسن روحاني في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" انه يدعم اكثر الاساليب الانتخابية حرية .
وابدى الرئيس روحاني في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" انه يدعم اجراء مناظرات تبث بشكل مباشر عبر الاذاعة والتلفزيون حول الانتخابات الرئاسية.
وأضاف: قيمة الانتخابات تعود الى الانتخاب الحر والواعي .. انا ادعم اكثر الاساليب الانتخابية حرية.
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