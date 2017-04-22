في تغريدة حول المناظرات الانتخابية.. الرئيس روحاني: انا ادعم اكثر الاساليب الانتخابية حرية * قال الرئيس الايراني حسن روحاني في تغريدة له على شبكة التواصل الاجتماعي " تويتر" انه يدعم اكثر الاساليب الانتخابية حرية .