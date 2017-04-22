أكد وزير شؤون الديوان الاميري الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح ان الكويت على استعداد تام للتعاون مع العراق وايران في جميع المجالات لتطوير المنطقة واحلال السلام فيها.

واشار وزير شؤون الديوان الاميري الكويتي في كلمة القاها خلال منتدى للتطوير الاقتصادي في الكويت، الى ان أعظم حضارات عرفتها الإنسانية، حضارة بلاد ما بين النهرين وحضارة إيران، قائلا: إن هذه المنطقة هي منطقة جغرافية مهمة، مؤكدا على أهمية العلاقة التاريخية التي تربط الكويت بإيران والعراق، حسبما افادت وسائل الاعلام الكويتية.

وأوضح ان ايران والعراق من الدول المهمة بالنسبة للكويت، مضيفا ان الكويت على استعداد تام للتعاون مع العراق وايران في جميع المجالات بغية تطوير المنطقة اقتصاديا وتجاريا وإحلال السلام فيها علاوة على التعاون مع جميع دول المنطقة.

من جانبه اكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، اهمية التعاون المشترك مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبرا إجراء الحوار والتشاور السياسي مع ايران بانه امر هام واستراتيجي.

وقال وزير الخارجية الكويتي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني سيغمار غابرييل في الكويت، ان بلاده ودول مجلس التعاون علي قناعة بأن إيران دولة مهمة بالمنطقة والعلاقات الطبيعية بين إيران ودول المجلس ستعود بالمنفعة على دولنا والمنطقة عمومًا، حسبما افادت وسائل الاعلام الكويتية.

وأشار الى مساعي الكويت في هذا المجال بدعم من الدول الاخرى بمجلس التعاون لتأسيس أرضية لإقامة حوار مع ايران، مؤكدًا أن هناك فرصة مناسبة في قمة مجلس التعاون التشاورية التي ستعقد في منتصف الشهر المقبل.









