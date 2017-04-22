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رقم الخبر: 191734 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: محليات  
ابراهيم الجعفري: العراقيون لن ينسوا أبداً دعم الجمهورية الاسلامية لهم
لدى تسلّمه نسخة من أوراق إعتماد السفير الايراني الجديد

ابراهيم الجعفري: العراقيون لن ينسوا أبداً دعم الجمهورية الاسلامية لهم

أكد وزير الخارجية العراقي، ان الشعب العراقي لن ينسى ابدا دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية له، لافتا الى دعم ايران للشعب العراقي في فترتي مقارعة نظام صدام الديكتاتوري ومواجهة التنظيمات التكفيرية وخاصة داعش.

وخلال استقباله السفير الإيراني الجديد لدى بغداد، ايرج مسجدي، يوم الأربعاء، وتسلّمه نسخة من أوراق اعتماده، أشاد ابراهيم الجعفري بالعلاقات التاريخية العميقة بين البلدين الجارين، منوها الى إن الشعب العراقي لن ينسى الدعم الإيراني في الفترات العصيبة والمصيرية.
ولفت الجعفري الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت الدعم للعراق في فترة نضاله ضد الدكتاتورية ومرة أخرى في حربه على الإرهابيين التكفريين والدواعش الذين احتلوا مساحات واسعة من الأراضي العراقية، مؤكدا بأن وقوف إيران إلى جانب العراق ساعد في توثيق العلاقات الثنائية.
من جانبه أشار السفير الإيراني الجديد لدى بغداد إلى العلاقات التاريخية والثقافية العميقة بينهما الجارين داعياً الى تعزيز التعاون الثنائي.
وتطرق ايرج مسجدي إلى الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها البلدان، معرباً عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين خلال الفترات القادمة خاصة في المجال الإقتصادي.
واكد مسجدي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبقى إلى جانب العراق في جميع الظروف وكما في السابق، داعياً إلى العمل على رفع مستوى العلاقات الثنائية، قائلا: إن إيران تدعو إلى عراق قوي وآمن وموحد ومتطور.
وتابع ان ايران والعراق بلدان صديقان وشقيقان ويتعين العمل لرفع مستوى العلاقات بين البلدين على جميع الاصعدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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