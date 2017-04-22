وأوضح بهرام قاسمي في حديث لوكالة انباء فارس حول شغور منصب السفير في السفارتين الايرانيتين في سوريا وسلطنة عمان، بأن عملية ايفاد السفيرين المحددين سلفا، قيد المراحل الادارية، وسيباشران أعمالهما بعد تقديمها من قبل وزير الخارجية واعتمادها من قبل الرئيس الايراني.

وأكد قاسمي أن السفيرين الجديدين هما، جواد ترك آبادي ومحمد رضا نوري شاهرودي.

يذكر أن جواد ترك آبادي، قد شغل منصب سفير ايران الاسبق في الخرطوم ومحمد رضا نوري شاهرودي سفير ايران الاسبق في السعودية، وسيتولى الاول مهمة سفير ايران في دمشق والثاني في مسقط.

كما تولى جواد ترك آبادي قبل ذلك، منصب رئيس الدائرة الاولى لشمال وغرب افريقيا بوزارة الخارجية فضلا عن منصب سفير ايران في السودان والبحرين ونيجيريا ومنصب القائم بالاعمال في الكويت، ومن المقرر تعيينه سفيرا في سوريا بدلا عن السفير السابق محمدرضا رؤوف شيباني.

فيما تولى حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي سابقا، منصب سفير ايران في السعودية وليبيا، وممثل الامام الخميني(رض) في الكويت (عام 1982)، وعمل مستشارا للشؤون الدولية لرؤساء السلطة القضائية والتنفيذية ومجمع تشخيص مصلحة النظام، فضلا عن رئاسة مكتب مجلس خبراء القيادة، وسيباشر عمله سفيرا في عمان بدلا عن السفير السابق علي اكبر سيبويه.





