قالت القوات المسلحة التركية يوم الجمعة: إن جنودها اشتبكوا مع المسلحين الأكراد في منطقة ريفية من جنوب شرق البلاد على مقربة من الحدود العراقية مما أسفر عن مقتل اثنين من الجنود.

وجاء في بيان للجيش التركي أن الاشتباك وقع حوالي التاسعة والنصف صباحا (0630 بتوقيت جرينتش) في منطقة أولوديري بإقليم شرناق وجرح فيه جنديان آخران.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أن الاشتباك جاء بعد أسبوع شهد اشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني قتل فيها أكثر من 45 مسلحا.

وقتل في النزاع بين الجيش والمسلحين أكثر من 40 ألف شخص حتى الآن معظمهم من الأكراد.