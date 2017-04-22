رحّب الرئيس الفيتنامي تران داي كوانغ، لدى استقباله رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الإيراني غلام حسين شافعي، رحب بتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وطالب بنوك بلاده بالإقدام على إقامة علاقات بنكية مع إيران.

وأشار الرئيس الفيتنامي، الخميس، في اللقاء الذي جرى في هانوي، إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، قائلاً: شهدنا في العام الماضي حدثين جيدين في علاقات البلدين متمثلين في زيارة الرئيس الفيتنامي السابق ترانغ تان سانغ لطهران وزيارة الرئيس روحاني لهانوي وأدت هذه الزيارات إلى تقارب أكثر بين البلدين، مثمناً جهود رئيس غرفة التجارة الإيرانية في توفير ظروف زيارة الوفود التجارية الإيرانية لفيتنام .

ووصل الوفد التجاري الإيراني برئاسة شافعي الأربعاء الماضي الى العاصمة الفيتنامية هانوي لإجراء مفاوضات مع المسؤولين والتجار الفيتناميين لتنمية العلاقات التجارية. وثمن الرئيس الفيتنامي الاهتمام الخاص الذي تبديه الحكومة الإيرانية ومجلس الشورى الإسلامي لترقية مستوى العلاقات الثنائية.

ورحب الرئيس الفيتنامي بتنمية العلاقات التجارية بين تجار البلدين، قائلاً: ان حقول النفط وصيد الأسماك والاتصالات من الحقول التي أعلن البلدان استعدادهما لتنمية العلاقات فيها. وأشار داي كوانغ إلى قدرات إيران في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات، معلناً استعداد بلاده لزيادة التعاون مع الجانب الإيراني وتصدير محاصيل وسلع كالشاي والأرز والقهوة والفلفل والمطاط وقطع غيار الدراجات النارية الى ايران، مشدداً على أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين ليس على المستوى المطلوب مقارنة مع العلاقات السياسية الجيدة.

وأكد تران داي كوانغ أن بلاده سوف توفر الإمكانيات الضرورية لتوظيف الناشطين الاقتصاديين الفيتناميين إستثماراتهم في إيران، كما طالب الشركات الإيرانية بالاستثمار في المشاريع الفيتنامية. وأخبر الرئيس الفيتنامي عن قرار بلاده لتسهيل إصدار التأشيرات السياحية والتجارية للإيرانيين، معرباً عن استعداد بلاده لكي تكون بوابة لدخول السلع الإيرانية لأسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

من جانبه، أشار شافعي، في اللقاء، إلى إنجازات الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، مطالباً بتسريع عقد اتفاقات بنكية وتجارية وزراعية بين الجانبين، مؤكداً ان زيادة المبادلات التجارية بين البلدين بنسبة 22%من نتائج هذه الزيارات .