رجّح وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، السماح الى إيران بالحفاظ على إنتاجها النفطي عند المستوى عينه، في حال قررت (أوبك) تمديد إتفاقها لخفض الإنتاج لمدة 6 أشهر أخرى عقب إنتهاء الإتفاق الحالي.

وقال المرزوق، على هامش ملتقى الإعلام البترولي في أبوظبي: ان إيران سيسمح لها على الأرجح بالحفاظ على إنتاجها النفطي عند المستوى نفسه دون تغيير، في حال قررت (أوبك) تمديد إتفاقها لخفض الإنتاج لمدة 6 أشهر أخرى عقب إنتهاء الإتفاق الحالي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الكويتية. وأضاف: ان أسعار النفط سترتفع مع تحسن الطلب وانخفاض المخزونات العالمية من الخام في النصف الثاني من العام.

في سياق آخر، قال داريو سكافاردي المدير العام لشركة (ساراس) الإيطالية لتكرير النفط: ان الشركة سوت ديونها المستحقة لإيران في الربع الأول من العام، عن النفط الذي اشترته قبل فرض الحظر على طهران. وقالت الشركة: ان القيمة الإجمالية للديون المستحقة لإيران كانت تبلغ 400 مليون يورو. وسددت الشركة في العام الماضي جزءاً كبيراً من الدين.

وكانت ساراس تشتري جزءاً كبيراً من اللقيم من إيران قبل فرض الحظر واستأنفت الشحنات منذ رفعها.

من جانب آخر، تخطى الإنتاج التراكمي لحقل آذر النفطي المشترك الـ500 ألف برميل، والذي كان مقرراً أن يرتفع إنتاج الحقل الى 30 ألف برميل يومياً في أواخر شهر أيار/ مايو.

وقال كيوان يارأحمدي، المنفذ لمشروع تطوير حقل آذر النفطي في شركة الهندسة وتطوير النفط، الخميس: ان المرحلة الأولى للإنتاج المبكر لهذا المشروع بدأت نهاية العام الايراني الماضي (انتهى 20 مارس/ آذار) بمعدل 15 ألف برميل يومياً، وحالياً بلغ الإنتاج التراكمي للحقل 500 ألف برميل.

واجتاز حقل آذر النفطي المشترك مرحلة إنتاجه المبكر الأولي بإنتاج 15 ألف برميل يومياً، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم الى 30 ألف برميل يوميا نهاية ربيع هذا العام. وتم إعداد الخطة لرفع إنتاج حقل آذر النفطي المشترك مع العراق الى 65 ألف برميل يومياً، ويتوقع تنفيذ هذه الخطة في غضون أقل من عامين.