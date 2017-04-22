قال مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء والطاقة: ان ايران صدرت أكثر من 7ر6 مليار كيلوواط/ ساعة من الكهرباء الى الدول المختلفة خلال العام الايراني الماضي (انتهى 21 مارس/ آذار الماضي).

وأضاف هوشنك فلاحتيان، الأربعاء، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان ايران تصدر الكهرباء الى الدول المختلفة، وكل الدول التي ترتبط بحدود برية مع ايران. وأشار الى أن ايران تصدر الكهرباء الى العراق وباكستان وأفغانستان وتستورد الكهرباء من أرمينيا وتركمانستان، لكن مؤشر صادرات الكهرباء الايراني أكثر من وارداتها.

وصرح فلاحتيان: ان ايران من الدول الخمس الأوائل التي تقوم بتصنيع محطاتها الكهربائية في داخل البلاد وهذه من المفاخر الوطنية.