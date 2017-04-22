أول طائرة (ATR) تصل إيران الأسبوع الجاري أعلن الموقع الرسمي لشركة (ATR) لصناعة الطائرات، عن عقد اتفاقية مع شركة (ايران اير) للطيران لبيع 20 طائرة ركاب من طراز ATR72-600 ووصول أول طائرة من هذه الشركة الى طهران الأسبوع الجاري.