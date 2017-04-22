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رقم الخبر: 191724 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: اقتصاد  
أول طائرة (ATR) تصل إيران الأسبوع الجاري

أول طائرة (ATR) تصل إيران الأسبوع الجاري

أعلن الموقع الرسمي لشركة (ATR) لصناعة الطائرات، عن عقد اتفاقية مع شركة (ايران اير) للطيران لبيع 20 طائرة ركاب من طراز ATR72-600 ووصول أول طائرة من هذه الشركة الى طهران الأسبوع الجاري.

وتم التوقيع على اتفاقية بيع 20 طائرة من هذا النوع التي تستخدم في مسافات قصيرة بين (ايران اير) وشركة (ATR) بقيمة 400 مليون دولار وذلك في 13 نسيان/ أبريل الحالي، حسبما أعلن موقع (ايران اير) في موقع التلغرام للتواصل الاجتماعي.

وتبلغ قدرة استيعاب الطائرة مابين 74 إلى 78 راكباً.

 
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