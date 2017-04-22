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رقم الخبر: 191723 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: اقتصاد  
إصدار 5ر14 مليار دولار من الأوراق المالية الإسلامية العام الماضي

إصدار 5ر14 مليار دولار من الأوراق المالية الإسلامية العام الماضي

قال رئيس البورصة الايرانية: ان أسواق الأوراق المالية الإسلامية شهدت نمواً بمعدل 100 بالمائة خلال العام الإيراني الماضي (يبدأ في 21 آذار/ مارس)، مشيراً إلى إصدار 5ر14 مليار دولار من هذه الأوراق في أسواق الأسهم.

وخلال الدورة الدولية التاسعة لأسواق الإستثمار الإسلامي التي عقدت في طهران يوم الأربعاء الماضي، قال شابور محمدي: ان نحو مليارين و200 مليون دولار من الأوراق المالية الإسلامية الموزعة متعلقة بوثائق الخزانة الإسلامية. وأشار إلى أن الحكومة قامت ومن خلال وثائق الخزانة الإسلامية بتسديد ديونها، معرباً عن أمله بإصدار المزيد من الأوراق المالية الإسلامية على صعيد القطاع الخاص والحكومي على حد سواء.

 
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