أعرب رئيس جمهورية تتارستان، رستم مينيخانوف، عن استعداد بلاده للتعاون مع إيران في مجال بناء السفن وصناعة الطائرات.

وخلال لقائه الرئيس الإيراني للجنة الإقتصادية الإيرانية-الروسية المشتركة محمود واعظي، أعرب الرئيس مينيخانوف عن تعازيه لضحايا السيول التي ضربت المناطق الغربية في إيران. وأكد مينيخانوف على ضرورة تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وقال: ان هناك تعاوناً جيداً بين إيران وروسيا وتتارستان وإن هذه الدول تسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة. وأشار إلى أن البلدان الثلاثة تقدمت بخطوات جيدة على صعيد تعزيز العلاقات الإقتصادية، مشيراً إلى زيادة حجم تبادل السلع بين إيران والفدرالية الروسية بمعدل 70 بالمائة.

وأعرب مينيخانوف عن استعداد بلاده للمشاركة الفاعلة في جميع المشاريع الإيرانية، مشيراً إلى رغبة بلاده في تطوير التعاون مع إيران في مجال بناء السفن وصناعة الطائرات والسيارات. ولفت إلى إنعقاد المنتدى الإقتصادي التتارستاني-الإيراني في طهران، مشيراً إلى أنه سيزور محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) لبحث تطوير التعاون مع هذه المحافظة.