أعلن رئيس الوفد الإستثماري الإيطالي، فابيو تورزني، عن رصد إيطاليا إستثمارات في محافظة هرمزغان (جنوب البلاد)، وذلك في مجال الطاقة الشمسية.

وخلال إجتماعه الى المدير العام لدعم الإستثمارات الأجنبية في محافظة هرمزغان يوم الأربعاء، قال تورزني: ان محافظة هرمزغان تتمتع بإمكانيات جيدة على صعيد منشآت الطاقة المتجددة والنظيفة. وأشار إلى أن زيارته إلى إيران وخاصة إلى محافظة هرمزغان تأتي بهدف الكشف عن فرص الإستثمار في المحافظة على صعيد الطاقة الكهربائية ومن خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

من جانبه، أشار المدير العام لدعم الإستثمارات الأجنبية في محافظة هرمزغان إلى أهمية ومكانة محافظة هرمزغان، معتبراً إن هذه المحافظة هي محافظة استراتيجية تجري من خلالها ما نسبته 60 بالمائة من عمليات التصدير والإستيراد في إيران.

كما أشار مسعود باكزاد إلى أن 75 بالمائة من عائدات الجمارك الإيرانية تأتي من المناطق التابعة لمحافظة هرمزغان، لافتاً إلى أن المستثمرين الأجانب يسعون حالياً إلى الإستثمار المباشر أو عبر المشاركة في الإستثمارات الجارية في هذه المحافظة.