بحث السفير الايراني في سراييفو محمود حيدري، ووزير الزراعة وإدارة المياه والغابات في جمهورية البوسنة والهرسك شمس الدين دديتش، سبل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة وتربية الماشية.

وأشار السفير حيدري الى إمكانيات الجمهورية الاسلامية الايرانية في المجال الزراعي، وقال: انه في ضوء أن المحاصيل والمنتجات الزراعية البوسنية تتطابق مع المعايير العالمية من حيث الجودة والقيمة، فان التجار الايرانيين يبدون رغبتهم بالتعاون أيضاً. وأعرب عن أمله بتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات خاصة العلمية والبحثية.

من جانبه، قال وزير الزراعة البوسني: ان المحاصيل الزراعية البوسنية كونها تحظى بجودة عالية، فانها تتمتع بميزات نسبية مقبولة على المستوى العالمي وفي ضوء امتلاكها معايير الاتحاد الأوروبي فان زيادة التبادل الزراعي بين البلدين الصديقين ايران والبوسنة يمكنه أن يحظى باهتمام الطرفين.

وأكد دديتش على نمو تجارة الحلال في البوسنة والهرسك، وأضاف: ان الكثير من منتجي منتوجات الماشية في البوسنة يمتلكون معايير الحلال.