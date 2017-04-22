قال وزير الإقتصاد الإيراني علي طيب نيا: ان البلاد وقعت إتفاقيات مع دول ومؤسسات مالية كبيرة للحصول على تمويل أجنبي بأكثر من خمسين مليار دولار، لافتاً إلى أن توقيع هذه العقود أصبح نهائياً بشكل عام.

وأكد الوزير طيب نيا أن إيران اليوم تتمتع بعلاقات إيجابية للغاية مع المؤسسات المالية والتخصصية الدولية، قائلاً: ان المفاوضات النووية ووفاء طهران بإلتزاماتها بشكل تام فيما يتعلق بالإتفاق النووي بيّنا للعالم أن إيران لا تريد استخدام الطاقة الذرية إلا للأغراض السلمية.

وذكر وزير الإقتصاد أن المؤسسات الدولية اعترفت بأن إيران أوفت بجميع تعهداتها، وعليه فانه من الطبيعي أن ننتظر نحن من المجتمع الدولي الوفاء بإلتزاماته بشكل تام إزاء إيران. وقال: رغم الوتيرة البطيئة التي تجري فيها عملية الوفاء بهذه الإلتزامات ورغم أننا كنا ننتظر أن تفي الدول الغربية بأسرع وقت ممكن بإلتزاماتها، إلا أن عملية الوفاء بهذه الإلتزامات تسير بإتجاه إيجابي.

وأعلن وزير الإقتصاد أن حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت البلاد في العام المنصرم بلغ 12 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذا يعتبر رقماً لابأس به، لأننا كنا نتوقع أن تصل قيمة الإستثمارات الإجنبية المباشرة إلى 7 مليارات دولار فقط، لكنها وصلت في النهاية إلى 12 مليار دولار.

وختم طيب نيا بالقول: ان إيران تعتبر أرضية مناسبة للإستثمار، معرباً عن أمله في أن يرتفع حجم الإستثمارات الأجنبية في البلاد خلال العام الإيراني الحالي (بدأ في 21 من مارس/ آذار الماضي)، قائلاً: ان الدول التي تمتلك عائداً مثل إيران تعتبر قليلة جداً في وقت وصلت فيه العوائد إلى 30 و40 بالمئة في بعض المجالات.