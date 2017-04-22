  • السبت ٢٥ رجب ١٤٣٨
  • السبت , أبريل 22, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191718 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: محليات  
تطوير التعاون البرلماني بين ايران والفيتنام

تطوير التعاون البرلماني بين ايران والفيتنام

التقى وفد من مجلس الشورى الاسلامي برئاسة حميد رضا فولادكر في هانوي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفيتنامية الايرانية نغوين وان فا في مقر المجلس الوطني الفيتنامي وبحثا التعاون البرلماني.

وضم الوفد البرلماني الايراني الى فيتنام النواب محمدمهدي مفتح عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشورى الاسلامي واسدالله قره‌ خاني عضو لجنة الطاقة وحسين اميري خامكاني نائب رئيس لجنة الطاقة وولي ملكي عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشورى الاسلامي .
وترأس الوفد حميد رضا فولادكر ممثل اهالي اصفهان في مجلس الشورى الاسلامي رئيس اللجنة الخاصة بدعم الانتاج الوطني.
وأكد الطرفان على السعي لتعزيز المشاورات فيما يتعلق بدعم الدبلوماسية البرلمانية بين ايران وفيتنام ودعيا الى استمرار المشاورات بين اللجان البرلمانية.
كما دعا المسؤولون البرلمانيون في ايران وفيتنام الى تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية على مختلف المستويات.







 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7615 sec