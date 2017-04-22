التقى وفد من مجلس الشورى الاسلامي برئاسة حميد رضا فولادكر في هانوي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الفيتنامية الايرانية نغوين وان فا في مقر المجلس الوطني الفيتنامي وبحثا التعاون البرلماني.

وضم الوفد البرلماني الايراني الى فيتنام النواب محمدمهدي مفتح عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشورى الاسلامي واسدالله قره‌ خاني عضو لجنة الطاقة وحسين اميري خامكاني نائب رئيس لجنة الطاقة وولي ملكي عضو لجنة الصناعة والمناجم في مجلس الشورى الاسلامي .

وترأس الوفد حميد رضا فولادكر ممثل اهالي اصفهان في مجلس الشورى الاسلامي رئيس اللجنة الخاصة بدعم الانتاج الوطني.

وأكد الطرفان على السعي لتعزيز المشاورات فيما يتعلق بدعم الدبلوماسية البرلمانية بين ايران وفيتنام ودعيا الى استمرار المشاورات بين اللجان البرلمانية.

كما دعا المسؤولون البرلمانيون في ايران وفيتنام الى تبادل الزيارات بين الوفود البرلمانية على مختلف المستويات.















