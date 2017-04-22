وقال جاسم ابو محمد في تصريح في مدينة بابل بمحافظة مازندران ان محافظة كربلاء قد ابرمت لحد الان اتفاقيات تعاون مع محافظتي خراسان الرضوية وطهران.

وصرح ابو محمد انه خلال مراسم اربعينية الامام الحسين عليه السلام في العام المنصرم زار اكثر من ثلاثة ملايين من الايرانيين، مرقد الامام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة.

وتابع انه في اربعينية العام الماضي زار اكثر من 20 مليون شخص من العراق و70 بلدا، كربلاء المقدسة لتادية الزيارة الاربعينية بحيث جرت هذه المراسم بادني مستوى من المشاكل الامنية.

وصرح ابو محمد ان السعودية ورغم جميع الامكانيات التي تمتلكها وتلقي اكثر من 15 مليار دولار من مليوني حاج الا انها لم تتمكن من توفير الامن لهم بحيث نشهد سنويا احداثا مؤلمة خلال مناسك الحج.

واضاف ان العراق وخلال اربعينية الامام الحسين عليه السلام التي جرت في العام الماضي استضاف 20 مليون زائر وصلت نفقاتها مليار دولار فقط ولحسن الحظ جرت هذه المراسم في اجواء هادئة وادني مستوى من الحوادث .

