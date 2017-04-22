وفي صفحته على الانستغرام، أشار محسن رضائي الى فشل اميركا، وكتب: ان اميركا لجأت الى الارهابيين الفاشلين؛ المجرمين الذين كلفوا الشعب الايراني والعراقي خسائر كبيرة بالتعاون مع ازلام البعث في العراق وجيش صدام.

واضاف رضائي: ان مجاهدي خلق الذين تحولوا الى اسوأ منافقي الشعب، أسسوا مدرسة ارهابية جديدة، برزت من بينها القاعدة وداعش مؤخرا بعد 20 عاما.

ولفت رضائي الى انه البعثيين يشكلون اليوم جزءا هاما من تنظيم "داعش" الارهابي، حيث يقدمون لعناصر داعش نفس الدروس الارهابية لزمرة المنافقين.