ولدى استقباله رئيس جمهورية تتارستان، مندوب الرئيس الروسي الخاص في شؤون الاديان، قال حجة الاسلام والمسلمين ابراهيم رئيسي ان العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وشعب تتارستان لا تنحصر بالجغرافيا، وقال: ان هذه العلاقات لها جذور في الاعتقادات الاسلامية المشتركة، وقد ازدادت عمقا بعد انتصار الثورة الاسلامية.

وأضاف: لا شك ان ارادة قائد الثورة المعظم وكذلك جميع مسؤولي ايران مستقرة على تطوير العلاقات مع روسيا، معربا عن امله بأن تشهد هذه العلاقات الودية مزيدا من التطور.. ان السياسة الثابتة للجمهورية الاسلامية الايرانية تتمثل في تطوير العلاقات مع دول الجوار ودول المنطقة وخاصة روسيا وتتارستان.

وتابع: يمكننا اطلاق تعاون عميق في مجال تبادل الطلبة الجامعيين ومنح فرص اجراء الابحاث والسياحة العلمية والدينية اضافة الى ترجمة الكتب القيمة.

من جانبه، أعرب مندوب الرئيس الروسي في شؤون الاديان، خلال اللقاء، عن ارتياحه لحضور في الروضة الرضوية، وقال: ان فلاديمير بوتين يولي اهمية خاصة بتنمية الاديان بما فيها دين الاسلام، وذلك بادر الى تشكيل مجموعة استراتيجية لتنمية العلاقات مع الاسلام، والتي اترأسها انا شخصيا، وتشارك فيها 30 دولة.

وأكمل: نأمل ان نربي شبابنا بمساعدة دين الاسلام بشكل لا يخضعون تحت تأثير الثقافة الغربية.. وأكد ان الدين الاسلامي له دور هام في نشر السلام والصداقة في العالم، ونأمل بأن تشهد العلاقات بين ايران وتتارستان المزيد من التطوير.

وفي ختام اللقاء، أهدى الرئيس التتاري الى حجة الاسلام رئيسي نسخة من القرآن الكريم وسجادة مصنوعة من الجلد من الصناعات اليدوية في جمهورية تتارستان ذات الحكم الذاتي ضمن الاتحاد الروسي. وفي المقابل أهدى حجة الاسلام رئيسي الى الرئيس التتاري نسخة ثمينة من القرآن الكريم المعروف بنسخة بايسنقر.

وحضر اللقاء، كاميل سامي غولين المفتي الاعظم في جمهورية تتارستان، وليفان جاغاريان سفير روسيا في ايران، والبرت كاريموف مساعد رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ورومان شايخوتدينوف مساعد رئيس الوزراء وزير الاتصالات والمعلومات وتاليا مينولينا مسؤولة تنمية الاستثمارات وسيرغي ايفانوف مسؤول لجنة شؤون السياحة في جمهورية تتارستان.



