* امام جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كرماني: على مسؤولي الحج في البلاد ان لا يثقوا بنظام آل سعود السفاح

وقال خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله محمد علي موحدي كرماني أن المسؤولين الإيرانيين يبذلون جهودا حثيثة لكي يشارك الإيرانيون في مراسم الحج وهذا محل شكر ولكنهم يجب ان يعرفوا أنه من شروط وجوب الحج، توفير الأمن للحجاج.

وأضاف موحدي كرماني: اقول لكم لا تثقوا بوعود نظام آل سعود ولو وعدوا أنهم يقومون بتوفير أمن الحجاج، يجب أن لا يفرح المسؤولون الإيرانيون لأنه لم يلتئم جروح كارثة منى بعد.. على السعوديين أن يضمنوا ويقبلوا بأنه لو هدد حياة أي حاج من ضيوف الرحمن فيجب عليهم تحمل المسؤولية.

وتابع خطيب جمعة طهران المؤقت: هناك دعايات مسمومة ضد المسلمين الشيعة في الحرمين الشريفين بمكة المكرمة ومدينة النبي(ص) وفي البقيع وعلى المنابر في صلاة الجمعة وهم جعلوا الحرمين الشريفين محل خطر للمسلمين الشيعة، ولذلك يجب توفير الأمن للحجاج بصورة كاملة.

وأوضح موحدي كرماني أن الناس يثقون بالمسؤولين فمسؤوليتهم خطيرة ولو لم يتحقق الأمن في الحج فلن يكون الحج واجبا.

وأشار موحدي كرماني إلى الهجوم الأميركي على سورية قائلا: إن أميركا تزيد من جرائمها وخبثها يوما بعد يوم، وقد وصل رجل إلى الحكم قال أريد أن أعمّر أميركا وأنقذها من الدمار ولا شغل لي بأماكن أخرى ولكننا شاهدنا في الفترة السابقة أنه يتدخل في كل المناطق.

وأضاف خطيب جمعة طهران: إن أميركا تقوم بقصف سورية وهذا العدوان لن ينسى ابدا، إن أميركا تهاجم البلدان التي تراها ضعيفة فعلينا أن نظهر عضلاتنا وقدرتنا للعالم ولأميركا لكي تفهم أن الشعب الإيراني وقواته المسلحة صامدون بقوة وسيردون على هجمات العدو بشكل يندم للأبد.

وحول الانتخابات الرئاسية في إيران والمرشحين قال: يجب على المترشحين أن لا يطلقوا وعودا لا يمكن تحقيقها وعلى الناس أن يصوتوا لصالح رجل يلتزم بالدين الإسلامي والرئيس يجب أن يتذكر الفقراء وأن لا يفضل أقاربه على الناس كما عليه أن يروج الاقتصاد المقاوم ويهتم بالإنتاج وإحداث فرص عمل ويلتزم بالقانون وأن لا يخاف من الأعداء خاصة أميركا.