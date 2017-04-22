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رقم الخبر: 191708 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 15:35 الاقسام: محليات  
اللواء سليماني ضمن قائمة اكثر الشخصيات المؤثرة في العالم

اللواء سليماني ضمن قائمة اكثر الشخصيات المؤثرة في العالم

ادرجت مجلة تايم الاميركية اللواء قاسم سليماني قائد قوات القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية في قائمة 100 شخصية مؤثرة في العالم خلال العام 2017.

وقالت تايم ان اللواء سليماني من ضمن الشخصيات المؤثرة في العام 2017 بحيث استقطب خلال العام الميلادي الماضي انظار العالم بسبب اجراءاته ضد داعش.
واعتبرت المجلة اللواء سليماني،بانه شخصية قادت مجموعة من المناضلين العراقيين ضد ارهابيي داعش الذين كانوا بصدد احتلال بغداد واصفاه اياه بأنه خبير في الحرب الاعلامية ولاعب نشط في الشرق الاوسط.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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