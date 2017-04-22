وقالت تايم ان اللواء سليماني من ضمن الشخصيات المؤثرة في العام 2017 بحيث استقطب خلال العام الميلادي الماضي انظار العالم بسبب اجراءاته ضد داعش.

واعتبرت المجلة اللواء سليماني،بانه شخصية قادت مجموعة من المناضلين العراقيين ضد ارهابيي داعش الذين كانوا بصدد احتلال بغداد واصفاه اياه بأنه خبير في الحرب الاعلامية ولاعب نشط في الشرق الاوسط.



