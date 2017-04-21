يقع سهل شقائق النعمان على بعد أربعين كيلومتراً غرب مدينة شهريار في العاصمة طهران حيث يعتبر إحدى المناطق الأكثر زيارة من قبل السياح والزوار ورواد الطبيعة خاصة في شهري مايو ويونيو من كل عام.

تغطي تلال قرية أختر أباد في مدينة ملارد زهور النعمان الحمراء في منطقة تبلغ مساحتها عدة هكتارات حيث تعتبر المقصد والوجهة السياحة الثابتة لعشاق البيئة للاستجمام في رحلة ليوم واحد في هذه المنطقة.

وعندما يصل كل زائر الى الطبيعة البكر في هذه المنطقة يرى سهلاً أحمر من بعيد وهذه المناظر الخلابة تستقطب المزيد من السياح الأجانب اليها بسبب قربها الى العاصمة طهران.