  • الجمعة ٢٤ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , أبريل 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191705 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:54 الاقسام: ثقافة وفن  
«احلام الفجر» الإيراني في أنقرة

«احلام الفجر» الإيراني في أنقرة

تلقى الفيلم الوثائقي الايراني «احلام الفجر» (رؤياهاي دم صبح) للمخرج مهرداد اسكوئي دعوة للمشاركة في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان «انقرة» الدولي للأفلام.

وسيتم عرض الفيلم في قسم «مختارات من المهرجانات العالمية» بمهرجان انقرة والذي يشارك فيه 16 فيلماً من مختلف انحاء العالم، ويقام المهرجان في الفترة بين 20 حتى 30 من أبريل/نيسان الجاري في تركيا.

ويعد «احلام الفجر» من افضل الافلام الايرانية في نظر بعض السينمائيين وقد فاز بـ 24 جائزة دولية من عدة مهرجانات منها: مهرجان «آنتنا» ومهرجان برلين السينمائي في دورته السادسة والستين، ومهرجان True & False (ركن True vision)، و مهرجان Full Frame في دورته التاسعة عشرة، ومهرجانات في مولدافيا وبولندا والمانيا وأمريكا والبرتغال.

يروي الفيلم حياة مجموعة من الفتيات اللواتي يعشن في اصلاحية في اطراف طهران ويمضين فترة انتظار صعبة في الأيام الأخيرة من العام من أجل الحصول على حريتهن.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: آي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/4580 sec