وسيتم عرض الفيلم في قسم «مختارات من المهرجانات العالمية» بمهرجان انقرة والذي يشارك فيه 16 فيلماً من مختلف انحاء العالم، ويقام المهرجان في الفترة بين 20 حتى 30 من أبريل/نيسان الجاري في تركيا.

ويعد «احلام الفجر» من افضل الافلام الايرانية في نظر بعض السينمائيين وقد فاز بـ 24 جائزة دولية من عدة مهرجانات منها: مهرجان «آنتنا» ومهرجان برلين السينمائي في دورته السادسة والستين، ومهرجان True & False (ركن True vision)، و مهرجان Full Frame في دورته التاسعة عشرة، ومهرجانات في مولدافيا وبولندا والمانيا وأمريكا والبرتغال.

يروي الفيلم حياة مجموعة من الفتيات اللواتي يعشن في اصلاحية في اطراف طهران ويمضين فترة انتظار صعبة في الأيام الأخيرة من العام من أجل الحصول على حريتهن.