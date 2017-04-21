من المقرر أن يتم إرسال الفيلم الإيراني «40 أصلعا» (جهل كجل) للمخرج «صادق صادق دقيقي» للمشاركة في مهرجان «جيبور» الهندي، وذلك بعد مشاركته في مهرجان الأطفال والناشئة.

وعن عروض الفيلم في المهرجانات الداخلية والدولية تحدثت المنتجة السينمائية «بروانة مرزبان» بالقول: على اعتبار أن فيلم «حتى مجيء أحمد» (تا آمدن احمد) نال من مهرجان «جيبور» الهندي جائزة أفضل فيلم وأفضل إخراج، وكان هناك رضى عاما عن الفيلم، طلب القائمون على المهرجان مشاركة فيلم «40 أصلعا» (جهل کجل) في دورة المهرجان الجديدة.

وأضافت مرزبان: نقوم حاليا بالعمل على إعداد الترجمة الإنجليزية للفيلم من أجل مشاركته في المهرجان الذي يقام مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، لكن المشاركة في مهرجان الأطفال ذو أولوية بالنسبة إلينا.

فيلم «40 اصلعا» هو ثالث افلام المخرج صادق صادق دقيقي السينمائية، ومن انتاج بروانة مرزبان ويسلط الضوء على انشغال الجيل الجديد بمواقع التواصل الإجتماعي على حساب الاهتمام بالأسرة.

يروي الفيلم قصة فلكلورية خاصة بمحافظة مازندران (شمال ايران) بخلفية حديثة. وقد صورت مشاهده في اكثر من اربعين جلسة تصوير تحت الامطار الصناعية في منطقة هزار جريب في مازندران.