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رقم الخبر: 191703 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:27 الاقسام: ثقافة وفن  
«البحر والسمكة الطائرة» يسافر الى هونغ كونغ

«البحر والسمكة الطائرة» يسافر الى هونغ كونغ

سيشارك الفيلم السينمائي الايراني «البحر والسمكة الطائرة» (دريا وماهي برندة) للمخرج مهرداد غفارزادة في الدورة السابعة لمهرجان «افلام الصُمّ» في هونغ كونغ.

وستقام فعاليات المهرجان اعتباراً من 5 من أيار/مايو القادم حتى 7 من الشهر ذاته في هونغ كونغ الصينية.

ويهدف المهرجان الى عرض افكار ووجهات نظر الصمّ وايصال رسالتهم، كما يشارك صناع افلام الصم في المهرجان أيضاً.

وشارك الفيلم قبل هذا في العديد من المهرجانات الدولية منها مهرجان «زلين» في جمهورية التشيك ومهرجان موسكو وبوسان والهند والشارقة وسينه كوئيست في اميركا وويكتوريا بكندا واسبانيا ولندن، ومهرجان «موندنس» للأفلام في اميركا.

ويروي الفيلم قصة فتى اصمّ يدعى احسان، يبلغ من العمر 17 عاماً يُزج في سجن الأحداث دون ارتكابه جريمة ويحاول الهرب اكثر من مرة إلا أن...

 

 
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مصدر الخبر: آي فيلم
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