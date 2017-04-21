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رقم الخبر: 191702 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:23 الاقسام: محليات  
رئيس المجلس الوطني الباكستاني في زيارة رسمية لطهران

رئيس المجلس الوطني الباكستاني في زيارة رسمية لطهران

وصل الى طهران اليوم الجمعة رئيس المجلس الوطني الباكستاني سردار اياز صادق في إطار زيارة رسمية تستغرق خمسة ايام وذلك بهدف تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويزور رئيس المجلس الوطني الباكستاني إيران تلبية‌ لدعوة رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.
ويرافق سردار اياز صادق في هذه الزيارة وفد برلماني.
وسيزور رئيس المجلس الوطني الباكستاني مدينة قم المقدسة اليوم الجمعة كما سيلتقي يوم غد السبت وبعد غد الاحد نظيره الإيراني علي لاريجاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد رضا نعمت زادة ورئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن الوطني في مجلس الشورى الإسلامي علاء الدين بروجردي.
ومن المقرر أن يزور سردار اياز صادق أصفهان و مشهد ومن ثم يغادر البلاد الثلاثاء.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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