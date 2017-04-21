انطلقت الدورة الخامسة والثلاثين لمهرجان فجر السينمائي الدولي يوم الحادي والعشرين من ابريل/نيسان وتستمر حتى الثامن والعشرين منه، وهذه هي المرة الثالثة التي يقام فيها القسم الدولي للمهرجان بشكل منفصل ويتولى رضا مير كريمي أمانة هذه الدورة من المهرجان.

ويستضيف مهرجان فجر السينمائي الدولي بدورته الخامسة والثلاثين ضمن الأقسام التنافسية وغير التنافسية 350 ضيفا أجنبيا من 5 قارات من عشاق الأفلام والسينما وصناعها وطلاب فروعها.

وحسب ما أعلنته العلاقات العامة للمهرجان، فمن المقرر أن يقام المهرجان في ثلاثة أقسام وهي: القسم التنافسي ويشمل سينما سعادت أو (المسابقة الدولية)، وبانوراما سنما الشرق والدول الآسيوية والإسلامية، والمهرجان غير التنافسي، وثلاثة أقسام غير رئيسية وهي الأفلام الكلاسيكية والأفلام الوثائقية، والزيتون المنحني وهو قسم بالأفلام التي تتحدث عن سوريا.

ومن بين الأمور الجذابة في هذه الدورة من المهرجان مشاركة 350 ضيفا أجنبيا موزعا على ٣١ دولة آسيوية، و23 دولة أوروبية، و6 دول افريقية، و5 دول من القارة الأمريكية واستراليا، ومن بين هذه الدول تشارك 24 دولة اسلامية في المهرجان.