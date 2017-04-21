توج الهلال بلقب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2011 والرابعة عشرة في تاريخه بعد فوزه 2-1 على الشباب قبل جولتين على نهاية المسابقة الخميس.

ورفع الهلال رصيده إلى 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن النصر ملاحقه المباشر الذي سيلتقي مع مضيفه الباطن الجمعة.

وحسم الهلال الفوز بفضل هدفين في الشوط الأول عبر الدولي السوري خربين والبرازيلي كارلوس إدواردو. وفي مباراة ثانية حول الأهلي بطل الموسم الماضي تأخره بهدف لويز غوستافو مهاجم ضيفه الفيصلي لفوز 2-1 بفضل هدفين في الشوط الثاني عبر عقيل الصحبي ومهند عسيري.

وبات رصيد الأهلي 49 نقطة في المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة مع النصر صاحب المركز الثاني وظل الفيصلي في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

وحقق الفتح بطل نسخة 2013 فوزا مهما 2-1 على مضيفه الوحدة ليبتعد عن مراكز الهبوط برصيد 25 نقطة في المركز العاشر بينما بات الوحدة قريبا من الهبوط بعدما تجمد رصيده عند 17 نقطة في الترتيب.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليرتفع رصيد الأول إلى 28 نقطة في المركز السابع وظل الخليج في المركز قبل الأخير برصيد 22 نقطة.