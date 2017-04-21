أصدرت دار بندار تابان للنشر «کتاب شامل لآداب المعاشرة في أمکنة العمل» وهو بقلم بیتر بوست وترجة مریم تقدیسي. وهذا الکتاب من إصدارات مؤسسة امیلي بست التي تعمل وخلال خمسة أجیال في مجال الأداب الاجتماعیة ورقي المهارات الفردیة.

ویؤکد الکتاب علی ضرورة الاطلاع علی الاداب الاجتماعیة لما لها من تأثیر في رقي المکانة الاجتماعیة للشخص وتقویة الاصول والعلاقات الاجتماعیة للنجاح في أمکنة العمل مع ضرورة التعرف علی المهارات الفردیة في هذا المضمار وکذلك الاطلاع علی کیفية اجراء اللقاءات العملیة وتوثیق العلاقات مع الزملاء في العمل ومع المدراء والتصرف في الاجتماعات المهنیة وکذلک کیفية الظهور في مواقع التواصل الاجتماعی ورعایة الآداب الخاصة بها.

والهدف من إصدار هذا الکتاب هو زیادة الثقة بالنفس لکي یصبح الشخص أکثر اعتماداً بالنفس لخلق علاقات دائمة ومثمرة مع الزملاء.

ویتمیز هذا الکتاب بکونه یضم أحدث المعلومات بهذا الشأن وقد صدر لأول مرة عام 1999 وتم تجدید طباعته 18 مرة حیث کان مؤلفوه ینقحونه في کل طبعة جدیدة مع تقدم التکنولوجیا وظهور قضایا ومسائل جدیدة في أمکنة العمل.

وقد أصدرت دار بندار تابان للنشر کتاب شامل في آداب المعاشرة في أمکنة العمل وهو من ترجمة مریم تقدیسي.