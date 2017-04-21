سيطرت البرازيل على منافسات ثالث أيام بطولة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، بتحقيق 18 ميدالية، بينها 7 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، فيما حلت كازاخستان ثانيا وفي حصيلتها ميداليتان، واحدة ذهبية والأخرى فضية.

وانتزعت الإمارات المركز الثالث بميداليتين، واحدة ذهبية والثانية برونزية، وجاءت المملكة المتحدة رابعا بفضية وبرونزية.

وحل اليمن في المركز الخامس بميدالية ذهبية واحدة، فيما جاءت روسيا في المركز السادس بفارق بسيط من النقاط محققة ميدالية ذهبية واحدة أيضا.

وقدم اللاعبون الإماراتون أداء مميزا تخلله عرض للمهارات والتقنيات المتطورة، واستطاع أحمد الكتبي الحصول على ذهبية في فئة الأستاذة 2 وزن 69 كيلوغراما.

وعقب فوزه بالميدالية قال الكتبي: أهدي فوزي إلى أصحاب السمو الشيوخ وأشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو. ساعدنا دعم الاتحاد اللامحدود على التمتع بالثقة بالنفس والتغلب على نخبة لاعبي الجوجيتسو من البرازيل وروسيا والولايات المتحدة.

كما حقق الإماراتي عبيد الكعبي الميدالية البرونزية في فئة الأستاذة 2 وزن 69 كيلوغراما صاحب الحزام البني.

وشهدت منافسات اليوم الثالث، انطلاق الجولة الأولى من التصفيات في فئة الكبار رجال وسيدات والأساتذة ماسترز 1، 2 رجال للحزام البني والأسود.