حصدت الأهم أمام إدموند رغم صعوبة المواجهة من جميع النواحي وعدم تقديم المستوى الكبير،ولكني أستطعت الفوز بنهاية المطاف وتجاوز هذا الدور بنجاح.

أكد الأسطورة الإسبانية رافائيل نادال، على كونه حقق الأهم ضد نظيره البريطاني كايل إدموند بمجموعتين لواحدة رغم الصعوبات التي واجهها طوال المباراة ،مستهدفا الأفضل في الدور القادم ومعترفا بصعوبة المواجهة أمام ألكسندر زفيريف.

وتغلب نادال على كايل إدموند بمجموعتين لواحدة بواقع 6-0 و5-7 و6-3 ،في مباراة مثيرة ضمن الدور الثاني ببطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة استمرت لنحو ساعتين و18 دقيقة.

وسيلاقي نادال نظيره الألماني الشاب المميز ألكسندر زفيريف في ثمن نهائي مثير وصعب على الطرفين رغم الفارق العمري والخبرة الكبيرة بين الطرفين ولكن البراعة لدى زفيريف تجعله خصما عنيدا وقويا ومن الممكن أن يحقق الفوز على الامبراطور،فكل شيء وارد. ويمتلك نادال الرقم القياسي في نسبة الفوز على أرضية واحدة بنسبة 91.5% في الأراضي الترابية.

قال نادال حامل لقب البطولة ذات الألف نقطة برصيد 9 مرات: "حصدت الأهم أمام إدموند رغم صعوبة المواجهة من جميع النواحي وعدم تقديم المستوى الكبير، ولكني أستطعت الفوز بنهاية المطاف وتجاوز هذا الدور بنجاح".

أضاف المصنف الرابعة في بطولة مونت كارلو: أسعى للأفضل وتقديم مباراة مغايرة أمام ألكسندر زفيريف الذي يقدم نفسه بشكل رائع وأعلم مدى صعوبة تلك المواجهة ولكني سأفعل كل ما في وسعي للإنتصار ومواصلة التقدم للأدوار النهائية.