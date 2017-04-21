  • الجمعة ٢٤ رجب ١٤٣٨
  • الجمعة , أبريل 21, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 191697 تاريخ النشر: نيسان 21, 2017 الوقت: 14:48 الاقسام: رياضة  
نادال يتجاوز إدموند ويسعى للأفضل أمام زفيريف
بثمن نهائي مونت كارلو للأساتذة

نادال يتجاوز إدموند ويسعى للأفضل أمام زفيريف

حصدت الأهم أمام إدموند رغم صعوبة المواجهة من جميع النواحي وعدم تقديم المستوى الكبير،ولكني أستطعت الفوز بنهاية المطاف وتجاوز هذا الدور بنجاح.

أكد الأسطورة الإسبانية رافائيل نادال، على كونه حقق الأهم ضد نظيره البريطاني كايل إدموند بمجموعتين لواحدة رغم الصعوبات التي واجهها طوال المباراة ،مستهدفا الأفضل في الدور القادم ومعترفا بصعوبة المواجهة أمام ألكسندر زفيريف.

وتغلب نادال على كايل إدموند بمجموعتين لواحدة بواقع 6-0 و5-7 و6-3 ،في مباراة مثيرة ضمن الدور الثاني ببطولة مونت كارلو لتنس الأساتذة استمرت لنحو ساعتين و18 دقيقة.

وسيلاقي نادال نظيره الألماني الشاب المميز ألكسندر زفيريف في ثمن نهائي مثير وصعب على الطرفين رغم الفارق العمري والخبرة الكبيرة بين الطرفين ولكن البراعة لدى زفيريف تجعله خصما عنيدا وقويا ومن الممكن أن يحقق الفوز على الامبراطور،فكل شيء وارد. ويمتلك نادال الرقم القياسي في نسبة الفوز على أرضية واحدة بنسبة 91.5% في الأراضي الترابية.

قال نادال حامل لقب البطولة ذات الألف نقطة برصيد 9 مرات: "حصدت الأهم أمام إدموند رغم صعوبة المواجهة من جميع النواحي وعدم تقديم المستوى الكبير، ولكني أستطعت الفوز بنهاية المطاف وتجاوز هذا الدور بنجاح".

أضاف المصنف الرابعة في بطولة مونت كارلو: أسعى للأفضل وتقديم مباراة مغايرة أمام ألكسندر زفيريف الذي يقدم نفسه بشكل رائع وأعلم مدى صعوبة تلك المواجهة ولكني سأفعل كل ما في وسعي للإنتصار ومواصلة التقدم للأدوار النهائية.

 

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0783 sec