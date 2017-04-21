قبل أن يعلن الحكم عن نهاية مواجهة مانشستر يونايتد وأندرلخت، تعرض المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة خطيرة في الركبة غادر على إثرها أرض الملعب قبل بدء الشوطين الإضافيين.

فهل انتهى موسم "إيبرا"؟!

أسطورة مانشستر يونايتد يرشح بديلا لإبراهيموفيتش

كشف بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد، عن البديل الأنسب للسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وتعرض إبراهيموفيتش لإصابة بالتواء شديد في الركبة اليمنى، بعد أن قفز للعب كرة عالية، ثم هبط بطريقة خاطئة.

وقال سكولز، في تصريحات نقلتها صحيفة «إكسبريس» البريطانية، (ماركوس) راشفورد سيحصل على فرصته خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف لقد شاهدنا تأثير راشفورد خلال مواجهة تشيلسي الماضية، وكيف بدا رائعا في اللقاء. وواصل نجم الشياطين الحمر إذا غاب إبراهيموفيتش لعدة أسابيع للإصابة، فنحن ندرك أننا نملك البديل الذي سيشغل مركزه.

وأتم الدولي الإنجليزي السابق: زلاتان لم يكن جيدا خلال مواجهة أندرلخت، حيث أضاع عدة فرص. وقاد راشفور الشياطين الحمر للتأهل لنصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بعدما سجل هدف الانتصار لفريقه في الدقيقة 107، حيث فاز الفريق بهدفين لهدف في لقاء الإياب، بعد التعادل في الذهاب بهدف لمثله.